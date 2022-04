Capello: “Fossi Dybala resterei alla Juventus per togliermi soddisfazioni”

L'ex allenatore ha parlato del futuro del numero 10 della Juventus e del campionato italiano di Serie A che sta per volgere al termine, con le ultime cinque giornate rimaste

"Il Milan non meritava la sconfitta, ha avuto diverse occasioni che non ha sfruttato, ma l’Inter ha mostrato di avere idee chiarissime e ha ribadito che può giocare in tante maniere, non solo in una. Sa come difendersi e ripartire: Inzaghi ha capito quale era il modo migliore per esaltare le caratteristiche dei giocatori in funzione di quelle degli avversari. Questa è la principale dote di un grande tecnico".