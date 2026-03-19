Caos arbitri, Simonelli: “Riunione inviata a fine stagione”

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato il rinvio del confronto tra la Lega e il designatore Rocchi

Nella pausa delle Nazionali era in programma un confronto tra la Lega di Serie A e il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ezio Maria Simonelli, a margine del consiglio di Federale ha annunciato che questo appuntamento è saltato e sarà rimandato a fine stagione.

Di seguito le sue parole: “L’incontro tra allenatori, giocatori e gli arbitri è rinviato a fine stagione. Il 23 Rocchi è impegnato in un evento UEFA a Malta. Di Nazionale non abbiamo parlato, siamo fiduciosi. Rinvio giornata campionato? Se mi trovate voi una data in cui era possibile recuperare offro una cena a tutti. Che le squadre italiane fossero tutte eliminate dalla Champions non potevamo saperlo prima.”