Cantore: “Sono felicissima. Voglio vincere e segnare il più possibile”

La Juventus è molto attiva sul mercato. Se la dirigenza da una parte è impegnata su diversi fronti per rinforzare la prima squadra maschile per tornare a lottare per grandi obiettivi in Italia e in Europa nella prossima stagione, non di meno è l'attenzione sul fronte delle Juventus Women. Reduce da una stagione fantastica, in cui ha vinto il triplete domestico con Scudetto, Supercoppa e Coppa Italia, la squadra femminile bianconera vuole continuare a sognare in grande. Solamente nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità di due nuovi arrivate: Lineth Beerensteyn e Sofia Cantore, di ritorno dal Sassuolo. Proprio l'attaccante italiana classe '99, che indosserà la maglia numero nove, ha parlato a JTV per esprimere le sue emozioni nel ritrovare la maglia bianconera.