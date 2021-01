Canada: un imprenditore chiama il figlio “Gioiello Pirlo” in onore del tecnico bianconero

TORINO- Nella serata di mercoledì, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, battendo il Napoli per 2-0, la Juventus ha sollevato al cielo la nona Supercoppa Italiana della sua storia, permettendo così ad Andrea Pirlo di arricchire la propria bacheca con il primo trofeo da allenatore della sua nuova e giovane carriera. Una carriera da calciatore, quella dell’attuale tecnico bianconero, che ha fatto appassionare diversi tifosi di calcio, tra cui Giancarlo Cusano, che ha voluto dedicare a Pirlo addirittura…il nome del suo primogenito.

L’Imprenditore, che vive in Canada, ha chiamato suo figlio, nato lo scorso 9 gennaio, Gioiello Pirlo Cusano in onore di una promessa fatta al mister juventino. In occasione di una trasferta del New York FC in terra canadese nel 2015, l’imprenditore ebbe modo di incontrare dal vivo il suo idolo, giunto oltreoceano per terminare la sua carriera da calciatore, svelando alcuni retroscena nel suo ultimo post su Instagram: “Il 9 gennaio 2021, alle 13:48, è nato il nostro bellissimo, sano, bimbo, Gioiello Pirlo Cusano. Sono passati più di 10 giorni, ma siamo stati troppo occupati a fissarlo senza sosta. @daniela.cusano e io siamo innamorati. Non posso descrivere quel giorno di consegna o ogni giorno da allora. Sorprendente. Sono troppo immaturo per essere un padre … ma farei qualsiasi cosa per questo piccoletto. Ha il mio cuore per sempre.



@daniela.cusano, sei incredibile. Il legame che hai già con il piccolo Gioiello è notevole. Ama così tanto sua madre. @ andreapirlo21, ti ho detto a una partita @whitecapsfc vs @nycfc qualche tempo fa che avrei chiamato mio figlio come te. Mi hai detto “meglio Andrea”. Beh, si spera che tu pensi che un secondo nome sia migliore. Piccolo Pirlo, ti vogliamo tanto bene”: