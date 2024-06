Campionato U17, la Juventus si qualifica per la Final Four

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche della Final Four dell'U17.

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “Saranno Fiorentina-Empoli e Roma-Juventus le semifinali della fase finale a 4 del campionato Under 17, in programma mercoledì 19 giugno rispettivamente al ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli (ore 17) e al Del Conero di Ancona (ore 20.30): entrambe saranno trasmesse in diretta su DAZN e Vivo Azzurro TV. Nel ritorno dei quarti, il Milan di Giovanni Renna, nonostante il successo casalingo 1-0 con la Roma (decisivo il figlio d’arte Christian Comotto al 62′), ha dovuto cedere il passo ai giallorossi, campioni in carica, a causa del 5-1 incassato all’andata a Trigoria. La formazione di Gianluca Falsini incontrerà nel prossimo turno la Juventus di Claudio Rivalta, a cui è bastato l’1-1 interno con il Bologna (al rossoblù Francesco Castaldo al 15′ ha risposto il bianconero Francisco Barido al 49′) dopo la vittoria 2-0 in trasferta di quattro giorni fa. Infine, l’Empoli di Andrea Filippeschi, grazie al 2-2 in rimonta con l’Inter a Monteboro (Filippo Cerpelletti al 17′ e Anas El Mahboubi al 28′ per i nerazzurri, Bohdan Popov al 38′ e Salvatore Monaco all’86’ per gli azzurri), hanno staccato un biglietto per le semifinali in virtù del miglior piazzamento nei gironi eliminatori (entrambe seconde: 2,1 di media punti per l’Inter nel girone B contro il 2,4 dell’Empoli nel C), dove affronteranno la Fiorentina, qualificatasi domenica a discapito del Monza”.