Campi: “Prima parte di stagione inaspettata. Juve su e flop Napoli”

Tramite il proprio profilo su X, Graziano Campi ha voluto tirare un po' le somme su quanto avvenuto in questa prima parte di campionato. Per l'opinionista non mancherebbero le soprese sia in positivo che in negativo. Ecco cosa ha scritto: "Si chiude un girone d'andata inaspettato. Napoli e Milan flop, Juve che resta attaccata a un'Inter costretta a rinforzarsi sul mercato. I Jolly son finiti o qualcuno pescherà il colpo decisivo dal mazzo? Arbitri e Var nell'occhio del ciclone: possono decidere la stagione? Ammonizione di Rabiot perché calcia il pallone meno netta di quella non data ieri a Barella, che prende il pallone von le mani e lo scaglia via. Su Yildiz rigore netto".