Cambiaso: “Vincere così è impagabile. Il nostro leader è capitan Danilo”

Andrea Cambiaso ha parlato in diretta sul canale Twitch della Juve e ha risposto a tantissime domande poste dai tifosi: dal rapporto con Allegri, la gioia dell'esordio, il primo gol e l'idolo Cancelo. "La vittoria all’ultimo col Monza? Incredibile, vincere così è ancora più bello . Era successo già col Verona ed è stato bellissimo. Col Verona dal campo il colpo di testa di Milik sembrava entrato. Nel dubbio poi l'ho buttata dentro. Sul cross di Gatti volevo chiudere sul secondo palo, poi ho visto Milik andare lì e allora mi sono accentrato. Se vedete infatti io esulto già prima. Vincere le partite così è impagabile ".

Sulla chiamata della Juve: "Ricordo bene quel giorno. Ero andato dai miei agenti a Carrara, c'erano stati vari movimenti, poi ricordo quel giorno quando mi dissero: stai tranquillo, è tutto fatto. Quando è arrivata la Juve non avevo dubbi: è il club più titolato d'Italia e in questi tre mesi mi ha confermato in pieno quel che pensavo".