L’assist che indirizza subito la partita

Bastano pochi secondi ad Andrea Cambiaso per lasciare il segno al Via del Mare contro il Lecce. È suo il pallone perfetto che, dopo una manciata di istanti dal fischio d’inizio, pesca in area Dusan Vlahovic per il gol che mette subito la gara in discesa. Un assist chirurgico, arrivato da una lettura immediata della situazione e dalla capacità di attaccare lo spazio con tempi perfetti. L’esterno ligure interpreta il ruolo con grande maturità, coprendo tutta la corsia e garantendo una spinta costante alla manovra. Nello scacchiere disegnato da Luciano Spalletti, Cambiaso è molto più di un semplice laterale: è un equilibratore tattico, capace di trasformare un recupero palla in un’azione pericolosa nel giro di pochi secondi. La retroguardia pugliese fatica a contenerne movimenti e inserimenti, andando spesso in affanno sulla sua fascia di competenza.

Numeri da centrocampista totale

La qualità della sua prova emerge con chiarezza anche dai numeri. In 83 minuti di gioco, prima di lasciare il campo a Jonathan David, Cambiaso colleziona 64 tocchi complessivi, confermandosi uno dei giocatori più coinvolti nella costruzione della manovra. Il dato più significativo è la precisione nei passaggi: un eccellente 93% che testimonia lucidità e pulizia tecnica anche nelle giocate più complesse. Non solo fase offensiva. Cambiaso si distingue anche per l’apporto difensivo, con 8 recuperi fondamentali che spezzano le iniziative del Lecce e consentono alla Juventus di ripartire rapidamente. Completa la sua prestazione con un tiro verso la porta, ulteriore dimostrazione della sua propensione ad accompagnare l’azione fino alla conclusione. Una prova di sostanza che evidenzia una crescita costante sotto il profilo fisico, mentale e tattico.

Una prestazione che pesa nella corsa europea

Il successo esterno permette alla Juventus di guardare con fiducia al finale di stagione, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions. La solidità mostrata in Puglia nasce anche da prestazioni come quella di Cambiaso, capace di incidere senza clamore ma con continuità dall’inizio alla fine. La sua leadership è silenziosa ma evidente: guida i compagni con l’esempio, mantenendo sempre alta l’intensità e offrendo soluzioni in ogni zona del campo. A Lecce non si limita a fornire l’assist decisivo, ma costruisce una partita completa, da protagonista assoluto, confermandosi uno degli uomini chiave della Juventus nel momento più delicato della stagione.