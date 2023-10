Cambiaso superstar, l’agente: “Vuole restare alla Juve per 15 anni”

Dalla concorrenza dell'Inter fino ai suoi obiettivi per il futuro in casa Juve: le parole dell'agente di Cambiaso

La sua rete ha regalato una vittoria importantissima alla Juve e ora Cambiaso è diventato l'idolo dei tifosi bianconeri. Intervistato da Tuttosport il suo agente Giovanni Bia ha detto: "Per lui è una favola, vive tutto con la genuinità di un bambino che gioca per la prima volta a pallone al parco con gli amici. Guardate il sorriso che ha stampato in volto dopo il gol e le braccia alzate al cielo: c’è l’emozione pura di chi ama il calcio. Non stacca mai un secondo e spinge al massimo: il suo obiettivo è quello di restare per 15 anni alla Juve".

Sul suo arrivo in bianconero: "Cherubini e Manna ci credevano tanto e hanno speso quasi 9 milioni per prenderlo dal Genoa. Un investimento importante che ha permesso di anticipare la concorrenza dell’Inter. Ausilio lo voleva fortemente, ma i nerazzurri in quel momento non potevano chiudere e la Juve è stata brava a inserirsi".

Sulla stagione in prestito al Bologna: "L’anno scorso il giorno dopo aver firmato con la Juve siamo andati in prestito a Bologna e non ha battuto ciglio. Lo step con Motta è stato importante. Ha avuto la maturità di arrivare alla Juve pronto per giocarci, senza affrettare i tempi. Con Andrea non ci siamo mai trovati in disaccordo su nessuna decisione. Lui sa ascoltare: pochi calciatori lo fanno e cosi rende tutto più semplice nella gestione".

