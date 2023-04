Calvo: “Valutiamo ricorso per la chiusura della curva”

La Juventus sta per scendere in campo contro la Lazio nella partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A . Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

“Coni? Sensazioni non ne abbiamo, abbiamo le convinzioni di aver operato in maniera corretta, siamo contenti perchè mancano solo 11 giorni".

"Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva, nessun ricorso su Cuadrado. Sulla chiusura della curva, la Juve da sempre è impegnata nella lotta contro il razzismo, per noi è molto importante. Accolta con sorpresa, abbiamo letto gli atti e siamo stupiti che nessuno ci abbia detto di attivare la procedura antirazzista. Abbiamo identificato i responsabili degli episodi razzisti con i video, la Juve da anni opera con le forze dell'ordine per far sì che lo Stadium sia un posto sicuro. Juve-Inter era fuori abbonamento, solo 1028 erano abbonati, in Juve-Napoli pagherebbe chi neanche c'era e nulla ha a che fare con quello che è successo, non credo sia corretto punire chi non ha colpe”.