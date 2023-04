Calvo: “Soddisfazione per la sentenza, ci aspettiamo i punti rimangano”

La Juventus sta per scendere in campo contro lo Sporting Lisbona per la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League . Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo , ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

”Sono sicuramente giornate intense, siamo concentrati sulla partita, che è la cosa più importante. Oggi l'abbiamo vissuta in attesa, non è mai piacevole attendere. È arrivata la sentenza e l'abbiamo vissuta con serenità".

"Innanzitutto c'è il rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, di Agnelli, Arrivabene, Paratici e Cherubini, ancora oggi alla Juventus, non è stato accolto. C'è soddisfazione però per Nedved e la Juventus che hanno visto accolto il ricorso. Abbiamo una classifica non più sub iudice ma che dà certezza. Ci aspettiamo che i punti ridati restino per sempre. Ora lèggeremo le motivazioni e aspetteremo 30 giorni. Fare ipotesi sull'iter processuale senza motivazioni è impossibile".