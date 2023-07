Calori: “Gol alla Juve? Avvenimento pagato a caro prezzo”

Intervistato per Tuttosport, Alessandro Calori ha ripercorso la partita del 14 maggio 2000. Quel giorno un suo gol nella partita tra Perugia e Juventus costò lo scudetto alla compagine bianconero. Di seguito alcuni dei passaggi più pertinenti dell'intervista: "Si dava per scontata la vittoria della Juve. Perché il Perugia era ormai salvo; in realtà si tende a dimenticare che grazie a quel successo raggiungemmo l'Intertoto.Nove volte su dieci una squadra con in campo Van der Sar, Davids, Zidane, Del Piero e Inzaghi avrebbe vinto. Perché i valori, oltre che le motivazioni, erano nettamente superiori. Se ancora oggi siamo qui a parlarne significa che avvenne qualcosa di strano. Come per altro il diluvio che interruppe la partita, la pausa di oltre un'ora, il sole che spuntò all'improvviso e quel gol che segnai non pensando, com'era giusto che fosse, al fatto che da bambino rimanevo ore e ore incollato alla televisione a guardare la mia squadra del cuore nella quale spiccava Gaetano Scirea. L'uomo al quale mi sono sempre ispirato per come stava in campo, passando dal ruolo di libero a quello di centrocampista e persino mezza punta. Un pioniere se lo valutiamo oggi in cui si punta tanto sulla costruzione dal basso e sui difensori con i piedi educati. Ma mi affascinava anche la sua educazione, quasi timidezza, fuori dal campo".