Juve, il calendario degli impegni dei nazionali bianconeri

Con la vittoria sulla Lazio , la squadra di Allegri ha salutato la Serie A per il 2022. Ora però molti bianconeri saranno impegnati con le rispettive nazionali . Ecco il quadro completo, fornito dal sito ufficiale della Juventus : "Ci siamo. Il momento della pausa è arrivato e si avvicina quello dei Mondiali di Qatar2022.

Sono molti i giocatori bianconeri convocati dalle loro Nazionali, e oltre a loro ci sono anche gli Azzurri, per due amichevoli della selezione italiana. Vediamoli nazione per nazione.

Di Maria e Paredes sono i due bianconeri albiceleste. Per loro, le partite della prima fase, fra cui il derby juventino con la Polonia, sono:

mar 22 nov - Argentina vs Arabia Saudita

sab 26 nov - Argentina vs Messico

mer 30 nov - Polonia vs Argentina

La Nazionale Verdeoro in questi giorni si allenerà proprio al Training Center Continassa. Danilo, Bremer e Alex Sandro, quindi, per qualche giorno si alleneranno ancora "a casa". In Qatar, questi gli impegni (spoiler: ci sarà un altro derby bianconero)