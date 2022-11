Juve, gli impegni dei nazionali di Next Gen e Under 19

Il Mondiale è alle porte, ma anche le nazionali giovanili saranno impegnate. Il quadro dei nazionali della seconda squadra e della Primavera

redazionejuvenews

Con la vittoria dei bianconeri sulla Lazio ieri si è chiuso il sipario sulla Serie A per il 2022. Mentre le nazionali qualificate si preparano al Mondiale, anche le rappresentative giovanili avranno il loro da fare. Ecco gli impegni dei bianconeri, riassunti dal sito ufficiale della Juventus: "Tra meno di una settimana, domenica 20 novembre, inizierà il Mondiale 2022. Parallelamente, però, diversi bianconeri tra Next Gen e Under 19 saranno impegnati con le loro rispettive Selezioni di appartenenza.

NEXT GEN

Tre i giocatori convocati in Nazionale. Mulazzi e Turicchia hanno risposto alla chiamata dell'Italia Under 20 che parteciperà al torneo "8 Nazioni". Il primo incontro li vedrà impegnati nella trasferta di Arad, in Romania, contro i pari età romeni appunto. Fischio d'inizio in programma alle ore 20:00 di giovedì 17 novembre. Quattro giorni più tardi, lunedì 21 (ore 15:00), affronteranno la Repubblica Ceca. La sede del match sarà lo Stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo. Convocazione anche per Muharemovic con la Bosnia ed Erzegovina Under 21 in vista dell'amichevole contro i pari età della Bulgaria. Amichevole che andrà in scena proprio in terra bulgara, a Blagoevgrad, venerdì 25 novembre alle ore 18:00.

UNDER 19

Sono, invece, tredici i ragazzi della Primavera bianconera convocati dalle rispettive Selezioni. Il classe 2005 Yildiz ha risposto alla chiamata della Turchia Under 21 che sarà impegnata in due amichevoli contro l'Austria Under 21 (17 novembre) e la Polonia Under 21 (21 novembre) ed entrambe le sfide verranno disputate in campo neutro, in Croazia. Convocazione in Nazionale anche per Rouhi, chiamato dalla Svezia Under 19. Impegno importante quello che attende la Nazionale scandinava. Tre sfide, rispettivamente contro Cipro (17 novembre), Kosovo (20 novembre) e Ucraina (23 novembre) per definire le due squadre di questa fase a gironi (Gruppo 3) qualificate al secondo turno delle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria che si disputerà a Malta nel 2023. Questo primo turno si giocherà in Svezia, a Norrköping.

Due amichevoli (mercoledì 16 novembre e sabato 19), sempre contro i pari età dell'Ungheria, per Daffara, Dellavalle, Doratiotto, Hasa, Mancini e Nicolò Turco. La prima delle due si giocherà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, la seconda al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Doppia amichevole anche per la Slovacchia Under 18 di Vinarcik, sempre contro la Macedonia (la prima il 16 novembre, la seconda il 19). Stessa tipologia di impegno anche per Anghelè, Domanico, Ripani e Stefano Turco con l'Italia Under 18: una doppia sfida amichevole (rispettivamente il 17 novembre e il 20 novembre contro i pari età della Francia. Entrambe le sfide si giocheranno a Clairefontaine-en-Yvelines".