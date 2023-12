Calciomercato, tutti pazzi per Zirkzee: Juventus e Milan ci credono

I due assist sopraffini che hanno eliminato l' Inter della Coppa Italia, accrescono ancor più l'hype di Joshua Zirkzee . L'attaccante olandese è il fiore all'occhiello del Bologna e tra le rivelazioni più piacevoli della Serie A. Non sorprende infatti che i rumors sul giocatore per il prossimo calciomercato estivo si farebbero sempre più insistenti. Secondo l'esperto Nicolò Schira , come riportato da Footballnews24, Milan, Juventus e Napoli starebbero sondando la pista con attenzione.

Su Zirkzee aleggerebbe una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma questa non si attiverà prima del prossimo luglio. Su di lui, i rossoneri rifletterebbero per farne il grande investimento necessario in attacco. La Juventus e il Napoli invece dovrebbero prima capire cosa fare con Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Solo in caso di cessione ci sarebbero le risorse necessarie per sferrare il colpo.