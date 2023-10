Calciomercato, toto centrocampo: i due nomi in pole per la Juventus

Che la mission di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sia quella di potenziare il centrocampo nel calciomercato invernale pare oramai il segreto di Pulcinella. Se già in estate gli addetti ai lavori attorno al mondo Juve parlavano di un centrocampo non completo, il caso Pogba prima e Fagioli poi ha accentuato la situazione. In casa bianconera ci sarebbe ora tutto il tempo di ponderare le risorse per organizzare una sessione di gennaio focalizzata su obiettivi ben precisi. Ad oggi, su tutti, spiccherebbero due nomi come potenziali rinforzi: Lazar Samardzic e Federico Bernardeschi.