Calciomercato, Thuram sogno proibito? Due concorrenti per la Juve

Thuram sembrerebbe in cima alla lista dei desideri per il centrocampo della Juventus: la pista che porta al figlio d'arte è pero complicata

Mentre Marcus starebbe ben figurando nel tandem con Lautaro Martinez all' Inter , l'altro figlio d'arte di Lilian Thuram, Khephren, non sarebbe da meno al Nizza . Il centrocampista francese sembrerebbe il sogno (quasi) proibito dell'estate, e dell'inverno, del calciomercato della Juventus . A rendere difficilissimo il colpo sarebbe innanzitutto il valore molto alto del cartellino del giocatore, il quale si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che, nello status quo bianconero, sarebbe complicata da considerare.

Non sarebbe però tutto, come comprensibilmente si può pensare, la Juventus non sarebbe l'unico club a tentare il giocatore. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, altri due facoltose società inglesi starebbero pensando di strappare Thuram al Nizza. Si parlerebbe infatti di Newcastle e Liverpool: due club di primo piano che rappresenterebbero un ostacolo arduo da superare per la Vecchia Signora.