Calciomercato, tentativo Juve per De Paul: la risposta dell’Atletico Madrid

La Juventus avrebbe pensato nuovamente a De Paul per il calciomercato in corso, ma trovando pochi spiraglio da parte dell'Atletico Madrid

Se da una parte la dirigenza della Juventus avrebbe ipotizzato una chiusura anticipata del proprio calciomercato, dall'altra ci si continuerebbe comunque a guardare attorno. In particolare, il club bianconero, sotto l'occhio vigile del direttore sportivo Cristiano Giuntoli , starebbe sondando ogni pista percorribile. Lo scopo è quello di aumentare il tasso tecnico del centrocampo. Ecco perché, secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus sarebbe tornata a chiedere informazioni anche per Rodrigo De Paul .

A differenza dell'estate, l'Atletico Madrid, società detentrice del cartellino del calciatore, avrebbe lasciato ben pochi spiragli di manovra. Mentre nella scorsa sessione di calciomercato si era pensato a un eventuale suo sacrificio, ora la situazione sarebbe mutata. Il club madridista non riterrebbe di buon occhio una cessione a stagione in corso del giocatore, comunque nel giro della squadra titolare. Inoltre, non ci sarebbe nessuna intenzione di aprire a sconti o prestiti, mentre la valutazione per il cartellino sarebbe considerata ampiamente fuori budget dalla Juventus.