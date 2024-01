Calciomercato, sussulto Olivieri al Venezia: rientro alla Juve più lontano

Olivieri ha realizzato il suo primo assist con la maglia del Venezia: l'attaccante non dovrebbe rientrare alla Juve in questo calciomercato

Tracce di Marco Olivieri al Venezia. Dopo oltre sei mesi dall'inizio del suo prestito in laguna della Juventus, l'attaccante scuola Next Gen pare finalmente dare segnali di ripresa. Il calciatore, spesso afflitto da problemi fisici, non aveva potuto dare sin qui il suo contributo in maglia arancioneroverde. Tanto che, un suo rientro alla base era diventata un ipotesi sempre più credibile.