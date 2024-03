Calciomercato, suggestione Amrabat: la Juventus propone lo scambio

Tra i reparti che più presumibilmente osserveranno un importante restylingnella prossima stagione della Juventus, dovrebbe esserci quello di centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un idea in tal senso dovrebbe ricondurre a un vecchio pallino del club bianconero. Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, regista marocchino oggi in forza al Manchester United ma il cui cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina. Il giocatore non avrebbe particolarmente convinto la società inglese che parrebbe non essere intenzionata ad esercitare il riscatto. Così fosse, i viola si ritroverebbero il giocatore, ma questi potrebbe trovare proprio nella Juventus la soluzione per una nuova cessione. I bianconeri potrebbero proporre uno scambio alla pari con Arthur, del quale penderebbe però sempre il problema dell'ingaggio. La principale minaccia alla trattativa apparirebbe ad oggi il Milan, anch'egli alla ricerca di un profilo per quel ruolo.