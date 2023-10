Calciomercato, spunta l’idea Soucek per Juventus e Inter

Il centrocampo è con ogni probabilità il reparto che il calciomercato della Juventus porterà a maggiori ritocchi. L'assenza di un vero regista, a cui si aggiungono i clamorosi casi di Paul Pogba e Nicolò Fagioli ha ridotto le scelte a disposizioni di mister Allegri. La squadra, in ottica qualificazione Champions League, necessiterebbe di alcuni accorgimenti in entrata e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe al lavoro in questo senso.