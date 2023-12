Calciomercato, pericolo Phillips: il Newcastle sfida la Juventus

Quello per Kalvin Phillips potrebbe diventare presto un duello di calciomercato a tinte bianconere. Se da una parte la Juventus starebbe cercando con il Manchester City e il giocatore il modo di trovare un accordo per il prestito, dall'altra ci sarebbe lo strapotere economico del Newcastle . Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'intenzione del club inglese sarebbe quello di investire per l'acquisto definitivo del cartellino del giocatore.

Una missione non semplice però considerando che il Manchester City ha acquistato il giocatore per una cifra attorno ai 50 milioni di euro. Difficilmente i Citizens faranno sconti; inoltre, si rifletterebbe sull'idea di rinforzare una diretta concorrente in Premier League. Ecco perchè le chance di riuscita della trattativa per la Juventus rimarrebbero comunque buone.