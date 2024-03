Calciomercato – Per Hermoso è sfida a quattro: la Juventus tra queste

Dalla Spagna, arriverebbero rumors accattivanti per la Juventus e la Serie A. Infatti, uno degli obiettivi del club bianconero, il difensore Simeone Hermoso , avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con l' Atletico Madrid . Il giocatore sarebbe orientato all'addio e la Serie A sarebbe considerata una delle mete più probabili per lui dalla prossima stagione.

In Italia, Juventus e Roma potrebbero contendersi le prestazioni dell'esperto difensore, ma non sarebbero le uniche eventuali destinazioni. All'estero il Barcellona in Spagna e l'Aston Villa in Inghilterra rimarrebbero vigili sull'evolversi della situazione. Al momento nessuna squadra sarebbe considerata in pole e le quattro contendenti partirebbero al momento alla pari sulla riga della corsa al colpo di calciomercato.