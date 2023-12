Calciomercato, offerta pronta dalla Premier per Soulè: la Juventus ci pensa

Dalla Premier League potrebbe arrivare un offerta per Soulè già nel calciomercato di gennaio: per le cifre giuste la Juventus potrebbe cedere

Minaccia inglese per l'attaccante Matias Soulè . L'argentino, esploso in questa stagione al Frosinone e il cui cartellino è di proprietà della Juventus , rischierebbe di non vestire più la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da La Stampa, il Southampton starebbe preparando un offerta da 30 milioni da presentare a La Vecchia Signora.

Una cifra che, se dovesse giungere concretamente, porterebbe quantomeno la società a riflettere sul da farsi. La valutazione sarebbe infatti congrua al valore che potenzialmente la Juventus ne aveva fatto a inizio stagione. Non è detto però che i bianconeri non abbiano cambiato prospettive su Soulè; allo stesso tempo, non sarebbe scontato che il giocatore gradisca la destinazione. Nelle prossime settimane si capirà se ci saranno margini per questa trattiva.