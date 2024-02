Calciomercato, occasione Amrabat: ritorno di fiamma per la Juventus

Accostato alla Juventus nella scorsa estate, Sofyan Amrabat potrebbe tornare tema di calciomercato anche per la prossima finestra di trasferimenti. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il calciatore non si sarebbe ambientato in Premier League al Manchester United e quest'ultimo non starebbe considerando il suo riscatto. Così fosse, il calciatore tornerebbe alla Fiorentina ma questa potrebbe essere solo una tappa di passaggio.