Calciomercato, Longo: “Juventus dall’Atalanta non solo per Koopmeiners”

Longo ha parlato del calciomercato della Juventus della prossima estate: i bianconeri guarderebbero in casa Atalanta non solo a Koopmeiners

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Daniele Longo ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Non solo Koopmeiners, la Juventus guarda con grande interesse in casa Atalanta per rinforzare il centrocampo: piace, tanto, il brasiliano Ederson. Nelle ultime settimane Giuntoli ha riattivato la pista Ederson: contatti con gli agenti dell’ex Salernitana. Resta una pista complicata perché l’Atalanta non vorrebbe cederlo se non di fronte a una proposta davvero irrinunciabile".