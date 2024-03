Calciomercato – La Juventus fa cassa: vicino il riscatto di De Winter

Il bilancio della Juventus potrebbe molto presto sorridere. Infatti, dopo la presenza in campo di ieri contro l'Inter, sembra sempre più probabile il riscatto da parte del Genoa per Koni De Winter. Il difensore, passato in Liguria, con la formula del riscatto condizionato, sarebbe vicinissimo all'attivazione dell'acquisto. Al momento sono 20 le presenze del giocatore in maglia rossoblù, sempre molto utilizzato nel giro dei titolari dal tecnico Alberto Gilardino.