Calciomercato, la Juve fa sul serio per Thuram: c’è però ancora distanza

Thuram è uno dei giocatori apparentemente più ambiti della Juventus: tra domanda e offerta la forbice per il giocatore sarebbe ancora ampia

Con la grana Pogba ancora in corso, le esigenze di calciomercato della Juventus sarebbero ancora maggiori. Anche la sconfitta amara subita nell'ultimo weekend contro il Sassuolo indicherebbe come i bianconeri necessiterebbero di puntellare il centrocampo. In tal senso, La Vecchia Signora, secondo i media francesi, continuerebbe a seguire il profilo di Khephren Thuram.