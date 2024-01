Calciomercato, Juventus su Boteli: l’Everton l’ostacolo principale

La Juventus non penserebbe solo al presente e non solo al centrocampo. La linea bianconera, sposata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli , rimarrebbe orientata al potenziamento del settore giovanile. Ecco perché la missione anche nel calciomercato invernale sarebbe quella di scovare dei nuovi Matias Soulè o Kenan Yildiz .

Secondo quanto riportato da Tmw, in questo senso l'interesse per Winsley Boteli del Borussia Monchengladbach sarebbe tutt'altro che effimero. L'attaccante svizzero classe 2006 sarebbe un occasione low cost, considerando che il giocatore non sembrerebbe intenzionato a considerare il rinnovo proposto dal club tedesco. Anche in Premier League il giocatore non sarebbe passato inosservato. In particolare, l'Everton sembrerebbe la società più interessata e ad oggi principale rivale della Juventus sul potenziale acquisto.