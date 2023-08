Calciomercato Juventus, il Frosinone non molla la pista Kaio Jorge

Il Frosinone sembra aver scelto Kaio Jorge per rinforzare il suo attacco: difficilmente l'attaccante rimarrà alla Juventus in questa stagione

Nonostante nel match amichevole contro l' Atalanta la Juventus non abbia segnato nessun gol, sono arrivati buoni segnali anche dal reparto offensivo. Un incontro, quello di ieri, che ha visto le assenze di Moise Kean e Kaio Jorge : assenze però non particolarmente percepite considerata l'abbondanza di ruolo.

Ecco perché la tripletta dell'attaccante brasiliano contro la Next Gen. potrebbe non cambiare il destino del giocatore per la prossima stagione. Il calciatore probabilmente, anche dal canto suo, potrebbe decidere di trovare maggiore spazio in un altra realtà.