Calciomercato Juve, ultimo assalto a Lukaku se parte Kean

Partiamo dalla situazione di Moise Kean . Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Siviglia avrebbe presentato alla Juventus un offerta da 20 milioni di euro per lui. Proposta ritenuta insufficiente dal club bianconero che invece ne chiede 10 in più. In attesa di capire se ci sarà un rilancio o un compromesso con la società spagnola, va tenuto conto anche le terze interessate al giocatore. Oltre al Fulham , secondo quanto riportato da Romatoday, anche la Roma sarebbe interessata al giocatore. I giallorossi non sono ancora riusciti a sostituire l'infortunato Tommy Abraham il quale ha subito la rottura del legamento crociato a fine della scorsa stagione. Più timida per ora appare invece la concorrenza del Milan .

Senza Kean, assalto a Lukaku o Berardi

Nel caso la Juventus riuscisse a trovare una soluzione in uscita per Kean, ecco che allora il direttore sportivo Giuntoli potrebbe scegliere se puntare su Romelu Lukaku o Domenico Berardi. La pista più prevedibile porterenne all'attaccante italiano che, come detto in precedenza, potrebbe aggiungere nuove caratteristiche alla squadra a disposizione di mister Allegri. Secondo quanto riportato da Tmw, non andrebbe però esclusa la pista che porta all'attaccante del Chelsea. Non andrebbe infatti dimenticato che la Juventus necessiterebbe di monetizzare e ritornare economicamente dei mancati introiti della Champions League e lo scambio con Vlahovic, congelato da settimane, potrebbe riemergere. Quasi impossibile invece che Lukaku possa aggiungersi alla rosa con Vlahovic già presente. Un doppio attaccante da cui la Juve non avrebbe o quasi nessun vantaggio.