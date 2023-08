Calciomercato Juve, sogno Thuram ma servono sacrifici

Il primissimo obiettivo del calciomercato in entrata della Juventus è in mediana: il sogno della dirigenza bianconera sarebbe Khephren Thuram

La prima prossima cessione che la Juventus si aspetterebbe di formalizzare è quella di Denis Zakaria al Monaco. Operazione che consentirebbe al club bianconero di alleggerire il monte ingaggi e liberare uno slot nel reparto di centrocampo dopo le uscite di Dejan Kulusevski e Arthur. Prima ma molto probabilmente non ultima uscita che la Vecchia Signora intende concludere per opera del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il leitmotiv bianconero è vendere e nessuno è escluso, tra esuberi, giovani ed elementi importanti della rosa, sebbene solo per il giusto prezzo. L'assenza degli introiti della Champions League e il buco di bilancio lo imporrebbero. La partita più importante la si gioca al momento sul tavolo delle trattative nel quale oltre alla Juventus siedono i rappresentanti del Chelsea. Su questo fronte la società bianconero punta a ottenere il conguaglio più alto possibile insieme a Romelu Lukaku in cambio di Dusan Vlahovic.

Priorità centrocampista per la Juve — Eppure l'attacco non sarebbe il reparto più delicato da rinforzare nelle idee della Juventus. La garanzia Vlahovic, sostituibile eventualmente con Lukaku, lascerebbe abbastanza tranquillo. Il centrocampo invece sembrerebbe il reparto da puntellare maggiormente a livello qualitativo. Ecco perché prima di un affondo in entrata, la Vecchia Signora dovrebbe cercare sistemazione per Miretti, Nicolussi Caviglia e Barrenechea. Discorso diverso per Mckennie, le cui possibilità di permanenza sarebbero salite negli ultimi tempi. Sfumati Milinkovic-Savic e Kessie, approdati in Arabia Saudita, il sogno della Juventus, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe Khrephen Thuram, figlio dell'ex Juve Lilian e fratello di Marcus.

Juve vigile su Thuram — Il talento del Nizza vedrebbe la Juventus allungare la fila dei club interessati alle prestazioni del figlio d'arte. In realtà, la società bianconera starebbe vigilando da circa un anno le gesta di Thuram, ma solo ora lo avrebbe inserito in cima alle preferenze e proprio a causa delle dinamiche di calciomercato. L'operazione rimane costosa e la Vecchia Signora sarebbe al momento impossibilitata a imbastire un operazione così importante. La situazione potrebbe cambiare con una grossa cessione nel reparto di centrocampo, come per esempio quella di Paul Pogba. Il giocatore, finalmente in gruppo almeno parzialmente, potrebbe essere l'ennesimo oggetto dei desideri della Saudi Pro League.