Calciomercato Juve, per il centrocampo a gennaio si guarda in Serie A

Anche dalla Serie A potrebbero però giungere dei clamorosi rinforzi: giocatori importanti che già conoscono il campionato italiano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo senso sarebbero due i nomi possibili: Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Lazar Samardzic dell'Udinese. Entrambi non sono nomi nuovi: il primo sarebbe preferito per il ruolo rivestito in campo, ma il secondo apparentemente più accessibile. Non sarà però semplice convincere i due club a rinunciare a giocatori così importanti a stagione in corso.