Calciomercato Juve, per Huijsen il Frosinone ha battuto la concorrenza

Tra i primissimi colpi che verranno ufficializzati nel calciomercato invernale del 2024 ci sarà con ogni probabilità quello di Dean Huijsen . Infatti, sarebbe praticamente tutto fatto per il passaggio del giovane difensore della Juventus al Frosinone , per il quale mancherebbero solo le firme. La trattativa tra le due società è proceduta a vele spiegate, nonostante la concorrenza per il giocatore non mancasse.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in Serie A anche Empoli, Hellas Verona e Salernitana avrebbero chiesto informazioni per Huijsen. Inoltre, il Granada in Spagna e lo Young Boys in Svizzera avrebbero chiesto la disponibilità per il giocatore. I rapporti floridi tra Juventus e Frosinone ha però avuto la meglio, con il club bianconero e il giocatore praticamente subito convinti della destinazione. Dal canto suo, la società ciociara avrebbe avuto necessità immediata di integrare nuovi elementi per la retroguardia. Soprattutto a causa dell'elevato numeri di infortuni nel reparto in rosa.