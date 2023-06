Juve, nuovi contatti per Frattesi: il Sassuolo vuole una contropartita

Eliminati in Coppa Italia, Champions e Europa League, settimi in Serie A dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica: per la Juve è stata l'ennesima stagione da dimenticare . Il secondo anno dell' Allegri-bis è stato ricco di problemi, dentro e fuori dal campo, dalla lunga serie di infortuni fino ai problemi giudiziari. Ora non resta che cominciare a pianificare la prossima stagione , che dovrà per forza di cose essere quella della rinascita. Confermato Max sulla panchina bianconera, la dirigenza della Vecchia Signora comincia già a fare le prime mosse.

Il CFO Calvo e il ds Manna (che si occuperà del mercato in attea di Giuntoli) si stanno muovendo su due fronti paralleli. Da una parte la Juve sta infatti provando a trovare un accordo in extremis per convincere Adrien Rabiot a rimanere a Torino un'altra stagione. Il contratto del centrocampista francese scadrà a fine giugno ma il giocatore è troppo importante per gli schemi di Allegri e per questo la società vuole provare un ultimo tentativo. Nel frattempo però i bianconeri non vogliono restare fermi a guardare e per questo sono già alla ricerca di un sostituto.