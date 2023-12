Calciomercato Juve, Marchetti: “Phillips più facile da prendere degli altri”

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus. Il club bianconero sarebbe a caccia di rinforzi a centrocampo ma al momento nessun obiettivo sembrerebbe prossimo all'arrivo. Ecco cosa ha scritto il giornalista: "Si incrociano le strade del Napoli con quelle della Juventus: per il centrocampo per esempio perché Hojbjerg è un centrocampista seguito da entrambe (nonostante le condizioni di uscita non siano favorevoli per nessuno dei due)".