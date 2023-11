Calciomercato Juve, Marchetti: “Berardi rimane un opzione”

Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, Domenico Berardi rimarrebbe una possibilità anche per gennaio

Intervistato su Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco cosa ha detto: “Io credo che Berardi rimanga sempre un’opzione nella testa della Juventus. Se un giocatore ti piaceva in estate, sicuramente ti piace anche a gennaio. Si tratterà di un discorso economico, e poi c’è un altro fattore che è Soulé. La Juve in questo momento sta valutando un rinforzo per il centrocampo, lì c’è una necessità importante. Rispetto all’estate, oltre alla necessità del centrocampista va considerata l’esplosione di Soulé. Magari non sarà decisivo come Berardi già oggi, ma ha un potenziale enorme e puoi risparmiare tenendolo in casa".