Calciomercato Juve, l’obiettivo Baldanzi glissa sulla Fiorentina

Nelle ultime ore, le parole dell'ex agente di Tommaso Baldanzi , calciatore dell' Empoli , avrebbero fatto scalpore. Secondo Federico Pastorello , il club toscano e la Fiorentina sarebbero stati ai dettagli in estate per il trasferimento in viola. Fosse così stato, la società del presidente Rocco Commisso avrebbe fatto uno "sgarbo" alla Juventus . Infatti, il nome del trequartista italiano è stato tra quelli più chiacchierati dello scorso calciomercato estivo.

Mentre il procuratore Pastorello ha delineato nei dettagli i motivi che avrebbero fatto saltare non solo la trattativa ma anche il rapporto professionale con lo stesso giocatore, intervistato da Tmw, Baldanzi avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza di questi fatti. Ecco le sue parole: "Sinceramente non lo so. In estate si parla molto di mercato ma non ne parlo io personalmente quindi non ne so molto. Sono molto contento di essere rimasto qui a Empoli, mi ha fatto molto piacere continuare a far parte di questa società. Sono molto felice di essere qui e voglio raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".