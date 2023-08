Calciomercato Juve, l’Atalanta ha chiesto Iling-Junior

L'Atalanta starebbe facendo sul serio per portare Samuel Iling-Junior a Bergamo: al momento però non ci sarebbe l'accordo con la Juventus

Negli schemi di mister Gian Piero Gasperini , l'esterno inglese bianconero potrebbe essere la soluzione adatta a sostituire il calciatore maliano. Il rientro di quest'ultimo è infatti ipotizzato per il 2024. Il club nerazzurro vorrebbe proporre un prestito con diritto o obbligo di riscatto alla Juventus . Proposta che non accoglierebbe i favori della Vecchia Signora.

Il club bianconero non vorrebbe liberare Iling-Junior se non per una cessione a titolo definitivo. Fissato anche il prezzo, che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. Per il momento l'operazione sarebbe da considerarsi complicata e lontana da un esito positivo.