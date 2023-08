Calciomercato Juve, Kaio Jorge valuta il passaggio al Frosinone

Il Frosinone starebbe insistendo per l'acquisto di Kaio Jorge: l'attaccante della Juventus starebbe valutando il trasferimento in gialloblù

Dopo aver chiuso per Enzo Barrenechea, secondo quanto riportato da Sportitalia, il Frosinone starebbe insistendo per un altro giocatore della Juventus. La società gialloblù vorrebbe mettere a disposizione dell'allenatore Eusebio Di Francesco un attaccate e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Kaio Jorge.