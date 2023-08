Angelozzi: “Kaio Jorge ci piace molto ma dipende dalla Juve”

La Juventus sta per completare la sua preseason, quando domenica affronterà l' Udinese nella prima giornata del campionato di Serie A . I bianconeri si sono alleanti per tutta l'estate tra Torino e gli USA, e cercheranno di iniziare al meglio il campionato. Tante, e soprattutto positive, le notizie arrivate ad Allegri dai ritiri, una su tutte il recupero di molti infortunati.

Tra questi c'è anche Kaio Jorge , che dopo un calvario di quasi due anni sembra essere tornato al meglio. Al suo debutto, nella partita tra Juventus e Juventus Next Gen, ha messo a segno una tripletta regalando sprazzi di grande calcio, ed ora scalpita per poter tornare al meglio, con la Juventus o in prestito in qualche squadra che gli garantisca più minutaggio.

Il direttoresportivo del Frosinone Guido Angelozzi, ha paralto intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, ai quali ha parlato delle mosse del club ciociaro sul mercato, in entrata ed in uscita, per rinforzare la squadra a disposizione di Eusebio Di Francesco in vista dell'inizio di Serie A, parlando anche del brasiliano: "Sono arrivati Cerofolini dalla Fiorentina e Barrenechea dalla Juventus, piano piano cercheremo di soddisfare le esigenze dell'allenatore, della società e anche dei nostri tifosi che si sono abbonati in massa".