Calciomercato Juve, De Bilde: “Lukaku? Solo Allegri lo vuole”

De Bilde ha parlato del suo connazionale Lukaku: l'ex attaccante del Belgio avrebbe dichiarato che solo Allegri alla Juve crederebbe in lui

Intervistato a VTM2, l'ex attaccante della Nazionale belga Gilles De Bilde ha parlato di Romelu Lukaku . Il calciatore dopo aver rotto con l' Inter è ai margini della rosa del Chelsea . Tra le squadre interessate a lui ci sarebbe la Juventus , ma il club inglese per ora ha congelato l'affare che includerebbe lo scambio con Dusan Vlahovic .

Sul suo connazionale, De Bilde si è espresso così: "Sportivamente parlando, si trova in un vicolo cieco. Solo Massimiliano Allegri sembra volerlo ancora".

L'ex attaccante del Belgio ha poi aggiunto: "Inoltre non ha gestito bene la cosa parlando con la Juventus tramite il suo avvocato alle spalle dell'Inter. Non si fa così. Al momento l'Arabia Saudita sembra essere la pista unica per Lukaku, ma gli piacerà?"