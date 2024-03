Calciomercato Juve – Dalla Spagna: ritorno di fiamma per Donnarumma?

Antonio Donnarumma alla Juventus? Ipotesi complicata ma non impossibile. Questo è quanto emergerebbe secondo quanto riportato dal portale specializzato in calciomercato Fichajes.net. Più precisamente, l'estremo difensore del PSG potrebbe considerare la cessione a fine stagione per alcuni presunti malumori intestini nei ranghi dell'ambiente parigino. Il portiere della Nazionale italiana non gradirebbe infatti di giocarsi il posto da titolare in squadra con Keylor Navas: questo potrebbe spingerlo a cambiare aria.