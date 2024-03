Calciomercato Juve, Chiesa torna al gol: il suo futuro però sembra segnato

Il gol di Federico Chiesa alla Juve potrebbe non spostare il suo futuro nel prossimo calciomercato: il giocatore bianconero sarebbe in uscita

Se contro il Napoli la prestazione di Federico Chiesa pare essere tornata quella dei bei tempi, la sua posizione e quella della Juventus sul fronte rinnovo non sarebbe cambiata. Infatti, secondo Sportmediaset, le parti sarebbero lontanissime da trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Per il club, le richieste del giocatore sarebbero ingiustificate rispetto a quanto il giocatore ha dato, anche a causa degli infortuni, negli ultimi anni.