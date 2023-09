Calciomercato Juve, Baldanzi: “Contento all’Empoli, non penso al futuro”

Intervistato dal ritiro di Tirrenia della Nazionale Under 21, il sito della FIGC ha riportato le parole espresse da Tommaso Baldanzi . Il giovane talento è stato al centro di molti rumors di calciomercato, ma alla fine è rimasto in forza all' Empoli . Da tempo la Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui e il fantasista italiano rimarrebbe uno dei principali obiettivi per il futuro.

Proprio sul tema mercato e non solo, il giocatore ha dichiarato di essere contento della sua permanenza tra le fila della squadra azzurra e di non pensare per il momento a un futuro alla Juventus o altrove. Ecco le sue parole: "A Empoli sono passati diversi giocatori che hanno poi avuto la fortuna di andare in grandi squadre. Sono molto contento di essere rimasto ma spero ovviamente di essere il prossimo a fare quel tipo di percorso. Servirà lavorare bene. Sono sempre stato abbastanza sereno: non penso al futuro e personalmente non ho ricevuto chiamate. Sono molto felice di essere rimasto a Empoli, sapendo che sarebbe arrivata l'annata della 'consacrazione'. Questo è l'anno più difficile e ci tengo a fare bene e raggiungere l'obiettivo di squadra".