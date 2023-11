Calciomercato Juve, Alex Sandro ai saluti: tre nomi per sostituirlo

Quella di Alex Sandro sarà con ogni probabilità l'ultima stagione alla Juve: sul calciomercato ci sarebbero due nomi in lista per sostituirlo

Fermo da tempo per infortunio, ma anche precedentemente superato nelle gerarchie da Federico Gatti, Alex Sandro sembrerebbe sempre più prossimo all'addio alla Juventus. Con un contratto oneroso in scadenza nel giugno 2024, il club bianconero sarebbe già all'opera per assicurarsi un degno erede in rosa.