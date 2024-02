Calciomercato, illusione Bernardeschi: Juve e Lazio rinunciano a lui

Bernardeschi non dovrebbe tornare in Italia durante questa sessione di calciomercato: ne la Juventus, ne la Lazio hanno affondato per lui

Affermare che sia stato sedotto e poi abbandonato sarebbe probabilmente eccessivo, ma molto probabilmente l'illusione per Federico Bernardeschi c'è stata. Con il passare dei giorni, l'esterno italiano in forza al Toronto, avrebbe visto crescere le chance di poter rientrare nelle scelte di calciomercato della Juventus. L'arrivo di Carlos Alcaraz in bianconero avrebbe però posto idealmente la parola fine alle speranze del calciatore. Lo stesso che in diverse occasioni aveva espresso parole al miele all'idea di ritornare.

Inoltre, ad aumentare le possibilità di tornare a giocare per lo meno in Italia sarebbero stati i sondaggi di Roma e Lazio. Molto fugacemente, i giallorossi avrebbero riflettuto sull'idea del prestito, ritenendolo però in men che non si dica troppo oneroso. Discorso diverso per i biancocelesti che, il cui tecnico Maurizio Sarri avrebbe richiesto un esterno d'attacco. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito avrebbe chiuso alla possibilità di un nuovo rinforzo. Per il proprietario del club, la rosa biancoceleste sarebbe sufficientemente competitiva. Di fronte alle scelte di Juventus, Roma e Lazio, le chance d'Italia per Bernardeschi sarebbero oramai ridotte al lumicino.

