Calciomercato, Iling-Junior in uscita: le condizioni della Juventus

Tra i giocatori che appaiono con le valigie in mano in casa Juventus vista della finestra di calciomercato estivo ci sarebbe Samuel Iling-Junior . Il giocatore inglese sembrerebbe definitivamente finito nelle retrovie delle gerarchie di mister Massimiliano Allegri che nel ruolo di esterno di centrocampo preferirebbe schierare diversi altri elementi. In attacco addirittura il giocatore non sarebbe neppure considerato.

In attesa di gennaio, le sirene sul giocatore si farebbero sempre più insistenti. Secondo Sportmediaset, sarebbero diversi i club che penserebbero a lui pronte a presentare alla Juventus diverse formule per il trasferimento. Al momento la sensazione prevalente sarebbe quella che il club bianconero non vorrebbe cedere il giocatore se non a titolo definitivo. La volontà principale sarebbe inoltre quella di inserirlo a giugno in un discorso con il Nizza per Khephren Thuram. In questo senso, le squadre che paiono considerare un operazione onerosa sin da subito sarebbero Newcastle e Tottenham. Non è comunque da escludere che, in caso di offerte convincenti, nella seconda parte di calciomercato la Juve possa aprire a un eventuale prestito.