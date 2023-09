Calciomercato, il Newcastle prepara un offerta monstre per un ex Juventus

Il Newcastle sembrerebbe pronto a investire fortemente per un nuovo difensore: l'obbiettivo degli inglesi sarebbe un ex giocatore della Juve

Una notizia clamorosa rimbalzerebbe direttamente dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato da NewcastleWorld.com, il facoltoso club inglese starebbe preparando un offerta al Genoa per gennaio per acquistare Radu Dragusin. Le Magpies potrebbero proporre alla società rossoblù un offerta attorno ai 40 milioni di euro. Una proposta che appare irrinunciabile per un giocatore nel quale solo pochi mesi fa il club ligure a investito 5,5 milioni a favore della Juventus.