Calciomercato, Fratini: “Grana Vlahovic alla Juve. Attenzione a Guirassy”

Ospite a Rai Sport, Michele Fratini ha parlato del calciomercato della Juventus. Per il reparto offensivo, tutto girerebbe attorno a Dusan Vlahovic, sin qui protagonista di una stagione sottotono. Ecco le sue parole: "Ad oggi è un marcatore sterile, la Juventus ha investito 80 milioni e a Firenze lo ricordiamo benissimo. La Juve si sta guardando intorno veramente. I tifosi della Juventus hanno osannato Vlahovic per non fare arrivare Lukaku: hanno giustamente difeso Vlahovic perché credevano in lui e volevano difendere quell'investimento. Si sta guardando intorno la Juve e sta guardando vari profili e uno di questi è l'attaccante dello Stoccarda, Guirassy, che ricorda Osimhen nelle movenze e ha già segnato 18 reti".